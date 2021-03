Kiss Kiss - Sarri tornerebbe: vuole vincere il suo vero scudetto a Napoli

"Maurizio Sarri tornerebbe a Napoli anche in un progetto triennale per vincere lo scudetto. Il suo scudetto vero lo vuole vincere a Napoli". Queste le parole di Valter De Maggio in diretta a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Si continua dunque a parlare dell'ipotetico ritorno dell'ex tecnico azzurro sulla panchina del Napoli.