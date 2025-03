KK - ADL-Comune, prove d'intesa: perché ora il presidente può accettare la proposta

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal di oggi: “De Laurentiis, nelle ultime ore, s’è molto ammorbidito rispetto al restyling del Maradona perchè il Comune gli ha assicurato che non perderà posti al Maradona durante ai lavori visto che c’è la volontà di aprire il terzo anello. A lavori ultimati lo stadio sarebbe da 75mila posti e quindi De Laurentiis si sta convincendo.

