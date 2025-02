KK - ADL vuole acquistare l'hotel a Castel Volturno e farne la nuova casa del Napoli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è soffermato sulla questione centro sportivo: "De Laurentiis vuole acquistare l'hotel in cui adesso c'è il centro sportivo, che è attualmente chiuso. Ha formulato offerte, è in trattativa e vorrebbe acquistarlo per fare la foresteria e costruire la casa del Napoli".

