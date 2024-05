KK - Meluso, addio solo parziale? ADL gli ha fatto una proposta: i dettagli

Il presidente ha proposto a Meluso di continuare a lavorare per la famiglia De Laurentiis, occupandosi della ricostruzione del Bari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'arrivo di Giovanni Manna ormai imminente, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli, che ne sarà di Mauro Meluso? Ovviamente il dirigente dirà addio al club azzurro, ma potrebbe essere un addio solo parziale. Aurelio De Laurentiis, infatti, lo stima molto come professionista, come uomo e come d.s. e per questo potrebbe affidargli l'area tecnica del Bari.

Il presidente ha proposto a Meluso di continuare a lavorare per la famiglia De Laurentiis, occupandosi della ricostruzione del Bari, anche nel caso in cui i Galletti dovessero retrocedere in Serie C. Una possibilità, dunque, da non escludere: Meluso al Bari, che sia in Serie B o C. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.