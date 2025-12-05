Prima pagina Tuttosport: "Conte perde pure Lobotka"

vedi letture

"Gran finale con Dusan". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sull'intervento a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic dopo l'infortunio all'adduttore sinistro. II calciatore è stato operato ieri a Londra ed è stato travolto da una valanga d'affetto dei propri compagni, che conta di poter riavere in primavera. I tempi di recupero, infatti, sono stimati intorno ai tre mesi. Sotto i ferri pure Gatti, che ha rimediato un infortunio al ginocchio destro per cui si è resa necessaria un'operazione: il difensore, però, dovrebbe tornare a disposizione a fine gennaio.

NAPOLI - Spazio dedicato anche al Napoli, che domenica sera ospiterà la Juventus nel big match del Maradona. II tecnico Antonio Conte non potrà contare su Lobotka, alle prese con un nuovo infortunio muscolare. II Napoli quindi contro la Juve avrà un centrocampo molto ridotto, composto dai soli McTominay, Elmas e Vergara.