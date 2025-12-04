Juve, ultime dalla Continassa verso il Napoli: lavoro a parte per un bianconero

Mattia Perin è sempre più vicino al rientro stando a quanto appreso dalla redazione di Tmw. Assente nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese a causa di un problema muscolare, oggi il portiere della Juventus ha svolto un allenamento differenziato. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo domenica alle 20.45, al Maradona, per affrontare il Napoli.

Numerose le assenze per il tecnico di Certaldo, che dovrà rinunciare anche a Dusan Vlahovic e Federico Gatti. Quest’ultimo è stato operato oggi: l’intervento è perfettamente riuscito e l’obiettivo è di riportarlo in campo entro metà gennaio.