Prima pagina Corriere dello Sport: "Lucio, ti presento Conte: prima sfida in A"

"Zac, fuori Max". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla Coppa Italia e in particolar modo su Lazio-Milan. I biancocelesti hanno vinto il confronto valido per gli ottavi di finale, deciso da un gol di Zaccagni nel secondo tempo. Un vero e proprio capolavoro quello della Lazio, che ora si giocherà un posto in semifinale contro il Bologna, reduce da una vittoria in rimonta nel derby contro il Parma giocato ieri al Dall'Ara e finito sul punteggio di 2-1.

NAPOLI-JUVE - In primo piano anche la super sfida tra Napoli e Juventus, che si affronteranno domenica sera al Maradona. Quella in programma a Napoli sarà la prima sfida ufficiale tra Conte e Spalletti, che tornerà nello stadio che l'ha visto campione d'Italia proprio con gli azzurri. Spalletti però non potrà contare su Bremer, Gatti e Vlahovic mentre Conte di recente ha perso pure Lobotka, che si somma ai sette infortunati azzurri.