Tabù Maradona per la Juventus: numeri da incubo negli ultimi anni

Napoli-Juventus è da sempre una delle partite più attese della stagione, ma quella di domenica avrà un sapore ancora più speciale. Luciano Spalletti tornerà per la prima volta al Diego Armando Maradona da avversario e da allenatore della Juventus, mentre dall’altra parte Antonio Conte - che a Torino ha vinto tutto sia da calciatore che da tecnico - oggi è alla guida del Napoli con il quale ha centrato uno scudetto al primo anno in azzurro.

Le due squadre si presentano al 13° turno di campionato reduci da vittorie di misura: 0-1 degli azzurri sul campo della Roma, 2-1 dei bianconeri contro il Cagliari. Ma oltre allo stato di forma, a pesare sarà soprattutto il fattore Maradona. Per la Juventus, infatti, l’impianto partenopeo è diventato un vero e proprio tabù: l’ultimo successo risale alla stagione 2018/2019 e nelle sei sfide successive non è arrivato alcun risultato positivo.