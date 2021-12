KK smentisce la trattativa per Muriel: il Napoli a gennaio non cerca un attaccante

Smentita categorica da parte di Radio Kiss Kiss Napoli sull’interessamento concreto, uscito nelle ultime ore, del Napoli per Luis Muriel dell’Atalanta. Secondo la radio ufficiale del club azzurro, il Napoli non è attualmente alla ricerca di un attaccante, avendo abbondanza in quel reparto, e potrebbe rappresentare un’operazione troppo dispendiosa per il club di De Laurentiis.