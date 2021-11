KK - Zielinski criticato in Polonia: il motivo riguarda la Nazionale

Lucio Pengue, a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha dichiarato: "Abbiamo vissuto il ritorno di Zielinski in Polonia in occasione della gara contro il Legia Varsavia. Lui è stato criticato, per molti viene visto come un giocatore con la puzza sotto il naso perché con la maglia del Napoli segna e fa molto bene mentre in Nazionale va più in difficoltà".