KKN - ADL sta valutando i profili per il prossimo anno: spunta un nuovo nome

Continua il casting del Napoli per capire quale sarà il prossimo tecnico che siederà sulla panchina azzurra. Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul futuro della panchina azzurra. Il giornalista ha rivelato: "Gattuso andrà via e in base alle mie fonti potrebbe andare alla Fiorentina. De Laurentiis sta vagliando i profili per la panchina azzurra. Piacciono Juric e Italiano, Simone Inzaghi è nel mirino dato che il presidente lo cercò già tre anni fa. Il nome nuovo è Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento".