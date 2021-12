KKN - Caso Osimhen, il Napoli valuta le vie legali contro la Nigeria

Stando a quanto riferito dai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, c'è una piccola possibilità che il Napoli pensi di adire le vie legali contro la Federazione nigeriana per il caso legato a Victor Osimhen, positivo al Covid-19. Il motivo? Il fatto che ad oggi il centravanti ex Lille non rientrerà a Napoli e resterà in Nigeria direttamente per la Coppa d'Africa.