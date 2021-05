KKN - Gattuso ha un dubbio di formazione: a centrocampo coppia confermata

Rino Gattuso sta studiando il miglior undici da mandare in campo sabato pomeriggio contro lo Spezia. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Victor Osimhen è in vantaggio su Dries Mertens per quel che riguarda l'attacco. A centrocampo, invece, non dovrebbero esserci novità: Diego Demme e Fabian Ruiz formeranno la diga che si piazzerà davanti alla difesa.