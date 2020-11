KKN - Ieri l'ultima al San Paolo: con la Real Sociedad già si chiamerà stadio 'Diego Armando Maradona'

Napoli-Roma è stata l'ultima partita disputata allo stadio San Paolo. Come confermato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, già dalla prossima partita l'impianto di Fuorigrotta si chiamerà 'Diego Armando Maradona'. Il prossimo impegno interno del Napoli sarà la sesta giornata dei gironi d'Europa League contro la Real Sociedad, in programma il prossimo 10 dicembre. Sarà quello il primo match con la nuova intitolazione per il Pibe de Oro.