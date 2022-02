KKN - Lozano, lussazione ridotta: tempi di recupero certi solo al rientro in Italia

Hirving Lozano out due mesi? Così ha scritto il quotidiano Marca dopo la lussazione alla spalla rimediata dal Chucky nella sfida tra Messico e Panama. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, però, è ancora presto per azzardare previsioni sui tempi di recupero prima di visitarlo. Lo staff sanitario del Napoli è in contatto con quello della nazionale messicana, la lussazione è già stata ridotta e le condizioni dell'ex PSV saranno valutate al suo rientro in Italia.