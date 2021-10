KKN - Maradona Cup, Napoli invitato: trattativa saltata non per motivi economici

Il prossimo 14 dicembre, a Riad in Arabia Saudita, si disputerà la prima edizione della "Maradona Cup" tra Barcellona e Boca Juniors. Come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, a questo evento era stato invitato anche il Napoli. La trattativa è poi saltata non per motivi economici ma solo perché dopo 5 giorni, il 19 dicembre, c’è Napoli-Milan. La società azzurra sarebbe stata felice di parteciparvi dal periodo che va dal 27 dicembre al 2 gennaio.