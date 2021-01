KKN - Mertens sta per tornare: il piano del Napoli per averlo al top in Supercoppa

Convocato simbolicamente per la trasferta di Udine ma non ancora al meglio della condizione, Dries Mertens si avvicina al rientro in campo. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante belga - che oggi si è allenato parzialmente in gruppo - potrebbe rivedere il terreno di gioco già contro l'Empoli, per pochi minuti, per poi giocare un po' di più contro la Fiorentina domenica prossima ed essere al top per la Supercoppa il 20 gennaio prossimo.