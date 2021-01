KKN - Orario insolito per la seduta a Castel Volturno: Gattuso 'simula' il lunch match

Convocazione a mezzogiorno, allenamento a mezzogiorno e mezza per il Napoli, un orario insolito per le sedute a Castel Volturno. Rino Gattuso, al fine di prepararsi al meglio al lunch match di domenica contro la Fiorentina, ha deciso di cambiare orario e andare in campo alla stessa ora per la quale è fissato l'appuntamento con la prossima di campionato. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.