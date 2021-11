KKN - Osimhen non verrà rischiato: col Legia ballottaggio Mertens-Petagna

Victor Osimhen ha saltato il derby campano contro la Salernitana per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il centravanti nigeriano non verrà rischiato da Spalletti giovedì contro il Legia Varsavia. L’obiettivo è preservarlo così da averlo pronto per il match di domenica contro il Verona. In Europa League c’è un ballottaggio aperto tra Mertens e Petagna per il ruolo di prima punta.