Napoli-Genoa, premiati due azzurri prima del calcio d'inizio

vedi letture

Premiati prima del calcio di inizio di Napoli-Genoa Giovanni Simeone e Scott McTominay. Il Cholito è stato omaggiato dal club azzurro da una maglia col numero 100 per la sua centesima presenza col Napoli. Allo scozzese è stato consegnato da vice presidente Edo De Laurentiis il premio di miglior giocatore del mese di aprile della Serie A.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).