Ufficiale Rientro anticipato per Neres: il brasiliano è in panchina col Genoa

Con tre giornate al termine, il Napoli vede lo scudetto sempre più vicino e la città si tinge d’azzurro. Oggi al “Maradona” arriva il Genoa per un match che segna il tredicesimo sold out stagionale, con i biglietti polverizzati in sole due ore. L’attesa è altissima e l’entusiasmo cresce, alimentato anche dalla notizia del recupero a sorpresa di David Neres, che torna tra i convocati dopo l’infortunio.

Il brasiliano, inizialmente previsto fuori ancora per qualche settimana, partirà dalla panchina ma potrebbe trovare spazio nella ripresa. Conte schiera il suo Napoli con un 4-4-2 offensivo, affidandosi a Lukaku e Raspadori in attacco. Occhi puntati anche sulle prossime due sfide decisive contro Parma e Cagliari, ma oggi l’unico obiettivo è superare il Genoa e avvicinarsi al sogno tricolore. Questa la panchina a disposizione di Antonio Conte: Contini, Scuffet, Gilmour, Neres, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi