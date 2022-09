KKN - Osimhen salta anche la Champions: ecco quando tornerà disponibile

Quando rientra Victor Osimhen? Contro il Torino, domani, sicuramente non ci sarà. Così come martedì ad Amsterdam con l'Ajax in Champions League

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quando rientra Victor Osimhen? Contro il Torino, domani, sicuramente non ci sarà. Così come martedì ad Amsterdam con l'Ajax in Champions League, puntualizza Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo l'emittente ufficiale del club azzurro il rientro del centravanti nigeriano è previsto per il 9 ottobre nella trasferta sul campo della Cremonese.