KKN - Prende corpo l'idea Mertens-Osimhen insieme: opzione concreta per l'Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando Victor Osimhen gioca con Dries Mertens a supporto il Napoli attacca meglio. E' un dato di fatto, basta fare un confronto tra le varie partite della stagione. E poi ci sono i numeri a testimoniarlo: 6 gol in 170 minuti insieme, con una media di una rete ogni 29 primi, migliore di qualsiasi altra coppia in Serie A. E chissà che questo dato non riesca a convincere anche Luciano Spalletti. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, prende sempre più corpo l'idea di schierarli insieme contro l'Empoli.