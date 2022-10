KKN - Solo terapie oggi per Anguissa: domani gli esami diagnostici

L'unica nota stonata in casa Napoli nella notte stellare contro l'Ajax è l'infortunio occorso nel secondo tempo ad André Frank Zambo Anguissa.

L'unica nota stonata in casa Napoli nella notte stellare contro l'Ajax è l'infortunio occorso nel secondo tempo ad André Frank Zambo Anguissa. Un risentimento muscolare che l'ha messo k.o. per i minuti finali, ma per quanto altro tempo? Non è ancora dato sapere, visto che il guaio fisico sarà valutato domani. Nella giornata di oggi, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista camerunese ha svolto solo terapie, mentre gli esami diagnostici sono fissati per domani.