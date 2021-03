KKN - Ultime di formazione per il Milan: out Demme, Osimhen favorito su Mertens

Il Napoli sta preparando la complicata trasferta sul campo del Milan con il gruppo quasi al completo. Oggi è tornato anche Lozano in gruppo, ma quest'ultimo al massimo partirà dalla panchina. Radio Kiss Kiss Napoli ha diramato la sua probabile formazione per la sfida di San Siro, una formazione in cui a fare da centravanti c'è Osimhen, che sarebbe dunque preferito a Mertens. In difesa Hysaj dovrebbe spuntarla su Mario Rui, mentre in mediana Bakayoko potrebbe far rifiatare Demme. Di seguito le probabile scelte di Rino Gattuso secondo la radio ufficiale.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen