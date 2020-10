KKN - Ultime di formazione verso la Juve: Manolas ci sarà, scelto il sostituto di Insigne

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per affrontare la Juventus? Nel primo big match stagionale l'allenatore azzurro non avrà a disposizione il capitano Lorenzo Insigne e per rimpiazzarlo dovrebbe affidarsi ancora ad Eljif Elmas, com'è accaduto con il Genoa dopo l'infortunio del numero 24. In difesa Kostas Manolas è pienamente recuperato e partirà titolare. In porta David Ospina è favorito su Alex Meret. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.