KPMG - Il Napoli vale 485 mln! Azzurri al 3° posto in Italia: il report

Il Real Madrid è il club dal valore complessivo più alto d'Europa. È quanto evidenziato da uno studio KPMG nel suo ormai consueto report: "The European Elite" arrivato al sesto anno. A seguito degli effetti della pandemia il valore d'impresa complessivo dei 32 club presi in esame è diminuito. Sette le squadre italiane presenti, con la Juventus che sale dall'11° al 10° posto ed è tra le squadre di Serie A quella dal valore maggiore. Guadagna tre posizioni il Milan, da 22° a 19° mentre scende dal 16° al 22° la Roma. Stabili Inter, Napoli e Lazio, si inserisce la new entry Atalanta. Il Napoli vale 485 milionin e si piazza al terzo posto tra le squadre italiane.

Questa la classifica (cifre in milioni di euro)

1. Real Madrid: 2.909

2. Barcellona: 2.869

3. Manchester United: 2.661

4. Bayern: 2.621

5. Liverpool: 2.284

6. Manchester City: 2.170

7. Chelsea: 1.875

8. PSG: 1.754

9. Tottenham: 1.708

10. Juventus: 1.480

11. Arsenal: 1.445

12. Borussia Dortmund: 1.220

13. Atlético de Madrid: 1.133

14. Inter: 877

15. Schalke: 502

16. Lione: 489

17. Napoli: 485

18. Everton: 455

19. Milan: 427

20. Leicester: 424

21. Ajax: 418

22. Roma: 405

23. Valencia: 367

24. Atalanta: 364

25. Benfica: 349

26. Siviglia: 346

27. Galatasaray: 345

28. Lazio: 298

29. Porto: 252

30. Villarreal: 239

31. Marsiglia: 195

32. Fenerbahçe: 184