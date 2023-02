L'Equipe - La domanda non è più se il Napoli vincerà lo scudetto, ma con quanti punti di vantaggio

L'Equipe ha fatto il punto della situazione sulle squadre qualificate gli ottavi di Champions League.

L'Equipe ha fatto il punto della situazione sulle squadre qualificate gli ottavi di Champions League. Questo è quanto scrive il quotidiano francese sul Napoli: “La domanda probabilmente non è più se il Napoli vincerà lo Scudetto, ma con quanti punti di vantaggio sul secondo posto. Dopo venti giornate, l’ex club di Diego Maradona si trova in testa alla classifica, mentre l’Inter, seconda, fila di tredici lunghezze. Dalla sconfitta proprio sul campo del club milanese, il 4 gennaio, il Napoli ha ripreso la sua marcia in avanti in campionato, vincendo quattro partite. L’eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese si è insinuata in questo corso vittorioso. Nonostante tutto, tra poco meno di tre settimane gli uomini di Luciano Spalletti dovrebbero arrivare lanciati a tutta velocità contro l’Eintracht Francoforte”.