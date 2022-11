L'Equipe - Niente Mondiale per Pogba: Ndombele è in cima alla lista per sostituirlo

Tanguy Ndombele può sostituire Paul Pogba nella lista per Qatar 2022 che il ct della Francia Didier Deschamps diramerà la prossima settimana

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanguy Ndombele può sostituire Paul Pogba nella lista per Qatar 2022 che il ct della Francia Didier Deschamps diramerà la prossima settimana. Lo scrive il quotidiano francese L'Equipe: il centrocampista del Tottenham in prestito al Napoli si sta rilanciando in Serie A e, adesso, il suo nome è quello in cima alla lista del commissario tecnico per sopperire all'assenza del calciatore della Juventus, out per infortunio.