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La Gazzetta dello Sport: "A Parma col sogno rimonta. Conte: mettiamo pressione"

La Gazzetta dello Sport: "A Parma col sogno rimonta. Conte: mettiamo pressione"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Oggi in palio c’è un altra fettina nel rush finale per lo Scudetto. Il Napoli sogna la rimonta e per farlo dovrà ottenere il bottino pieno al Tardini contro il Parma. In serata l’Inter sarà chiamata ad affrontare il Como, quello che, almeno sulla carta, sembra l’ultimo grande scoglio che li separa dal 21º tricolore.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio anche a questo, in taglio alto. "A Parma col sogno rimonta. Conte: mettiamo pressione", si legge sul quotidiano. In primo piano spazio al successo della Juventus contro l'Atalanta: "Gran Signora". Infine lo 0-3 rimediato dal Milan a San Siro contro l'Udinese: "Fischi al Milan (e a Leao)".