Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il sogno di Di Lorenzo: da capitano vincere quanto Diego"

"Il sogno di Di Lorenzo: "Da capitano posso vincere quanto Diego"". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con le gare di Serie A che si sono disputate ieri. In particolare la rosea riserva la propria prima pagina alla vittoria della Juventus sulla Roma nel posticipo del sabato sera per 2-1. A decidere il match le reti di Conceicao e Openda, che permettono a Spalletti di mettere a segno la terza vittoria consecutiva e di portarsi ad un solo punto di distanza dal quarto posto occupato dalla formazione allenata da Gian Piero Gasperini, alla terza sconfitta nelle ultime quattro di campionato. Nella giornata di ieri si è giocata anche la sfida tra Lazio e Cremonese, terminata 0-0 dopo pochissime occasioni da entrambi i lati.

Oggi in campo Cagliari e Pisa nel lunch match, alle 15:00 si prosegue con Sassuolo-Torino. Alle 18:00 delicatissima sfida salvezza per la Fiorentina, che al Franchi ospita l’Udinese. Chiude la sesta giornata, in attesa dei recuperi, Genoa-Atalanta questa sera alle 20:45.