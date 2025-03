Prima pagina La Gazzetta dello Sport sulla lotta-Scudetto: "I più belli siamo noi"

vedi letture

"Il Diavolo è lui". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è a Tijani Reijnders. Il centrocampista del Milan è stato il trascinatore della sua squadra nel successo in rimonta per 2-1 contro il Como con un assist e un gol per tre punti importanti per i rossoneri nella lotta per un posto nelle prossime competizioni europee.

"I più belli siamo noi". Taglio alto invece dedicato alla lotta scudetto: "Atalanta-Inter da scudetto, il Napoli a Venezia è in agguato". Questa sera al Gewiss Stadium andrà in scena un vero e proprio spareggio con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ospiterà l'Inter. Chi perderà rischierà di fatto di uscire dai giochi per la conquista del titolo di campione d'Italia.