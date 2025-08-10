Prima pagina La Gazzetta dello Sport titola sul 3-2 al Girona: "De Bruyne c'è"

vedi letture

Pareggio a Dublino nel quarto test estivo per il Milan di Allegri, che fa 1-1 contro il Leeds neopromosso in Premier League. Inglesi pericolosi in avvio con Gnonto e la traversa di Stach, la partita si sblocca alla mezz'ora il ritrovato Gimenez. Nella ripresa il pareggio porta la firma di Stach. Esordio per Ardon Jashari, di cui il tecnico livornese a fine partita ha detto: "Mi sono meravigliato per come ha fatto perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo".

Spazio anche per il Napoli e per il successo contro il Girona. "De Bruyne c'è", è il titolo scelto dalla Rosea. Fa tutto lui - si legge ancora - perché fa due gol e due assist. Intanto "offerti 25 milioni per Musah".