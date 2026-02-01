Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Vergara, magia Napoli. Shock DI Lorenzo"
"Vergara, magia Napoli. Shock Di Lorenzo". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al successo del Napoli di ieri contro la Fiorentina. In primo piano il Milan, con il rinnovo di Maignan e il possibile arrivo di Mateta: "Maxi-Milan".
Copertina LiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere! di Redazione Tutto Napoli.net
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
