La Gazzetta dello Sport: "Vergara, magia Napoli. Shock DI Lorenzo"

Oggi alle 08:01Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Vergara, magia Napoli. Shock Di Lorenzo". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al successo del Napoli di ieri contro la Fiorentina. In primo piano il Milan, con il rinnovo di Maignan e il possibile arrivo di Mateta: "Maxi-Milan".