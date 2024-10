Prima pagina La Repubblica-Napoli: "Il Napoli vince ancora e va in fuga. Lukaku è decisivo"

Altro successo casalingo per il Napoli. La squadra di Antonio Conte ha superato 3-1 il Como e si è consolidata in vetta alla classifica. La rete lampo di McTominay, il rigore di Lukaku e il tris di Neres hanno steso il team di Fabregas. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Il Napoli vince ancora e va in fuga. Lukaku è decisivo: due assist e un gol". Di seguito la prima pagina integrale