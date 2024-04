Libero - Conte ha pretese troppo alte: rischia di restare fermo un altro anno

Antonio Conte, per le sue richieste, rischia di restare senza panchina neppure la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, per le sue richieste, rischia di restare senza panchina neppure la prossima stagione. Ne parla il quotidiano Libero facendo il punto sul futuro dell'ex allenatore di Juventus e Inter che continua a chiedere lameno 8-10 milioni a stagione.

“Uno dei più importanti allenatori disoccupati rischia di rimanere fuori dal grande giro perché il calcio va in direzione contraria rispetto ai “vecchi” miti del mestiere. Altrimenti una delle tre grandi d’Europa alla ricerca del nuovo mister l’avrebbe già scritturato. Invece il Liverpool che non sarà più di Klopp, il Barcellona non più di Xavi e il Bayern Monaco non più di Tuchel guardano altrove".