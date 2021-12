Mediaset anticipa: “Coppa D'Africa rinviata, si giocherà a settembre”

Manca solo l'ufficialità, che arriverà domani, ma ormai è sicuro: la Coppa d'Africa verrà rinviata a settembre. E’ questa la notizia riportata da SportMediaset secondo cui il presidente della Fifa Gianni Infantino avrebbe ormai deciso di non fare disputare la competizione. Tante le pressioni dei grandi club europei, con i timori legati alla diffusione in aumento del Covid-19, ma la FIFA vuole anche evitare la sovrapposizione tra la Coppa d'Africa e il Mondiale per club, previsto dal 3 al 12 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. Il massimo rappresentante della Caf, Patrice Motsepe, molto vicino a Infantino, sembrerebbe molto propenso allo slittamento a settembre. Molto probabile che la sua posizione sia quella che alla fine prevarrà.