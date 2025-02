Mediaset - La reazione del gruppo dopo il ko dell'Inter e il mercato deludente: c'è un patto

Qual è stata la reazione di Conte e squadra oggi a Castel Volturno dopo la sconfitta di ieri dell'Inter? Lo racconta Sportmediaset: Testa bassa e pedalare, come da slogan contiano. Dalle parti di Castelvolturno nessuno stato di esaltazione dopo il ko dell'Inter a Firenze che consente al Napoli di tenersi il comando della classifica adesso con un piccolo patrimonio di tre punti in più proprio dei nerazzurri

A questo sentiment si aggiunge un senso di ulteriore compattezza tra allenatore e il gruppo squadra, dopo la chiusura del mercato in cui il Napoli ha dovuto lasciar andare un top player come Kvarastkhelia senza riuscire a sostituirlo. Trasformare questa delusione in una motivazione per centrare un'impresa storica, un traguardo non preventivato a inizio stagione".