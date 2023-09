Mediaset - Panchina per Natan: almeno due dubbi di formazione

Ultime di formazione in vista di Genoa-Napoli, la redazione di Sportmediaset scrive

Ultime di formazione in vista di Genoa-Napoli, la redazione di Sportmediaset scrive: "Con Politano in dubbio, a destra si giocano il posto Lindstrom e Raspadori, ma l'azzurro è favorito. In difesa Juan Jesus ancora in vantaggio su Natan, solito ballottaggio Mario Rui-Olivera".

Sul Genoa: "Martin in vantaggio su Vasquez, che rientrerà solo all'ultimo dagli impegni con la nazionale. Retegui ancora al centro dell'attacco con Gudmundsson e Malinovskyi a rimorchio".