Mediaset - Rivoluzione Milan in estate: il sogno è il tandem Paratici-Conte

Rivoluzione Milan in estate: il sogno è il tandem Paratici-Conte

Sergio Conceicao fino a giugno, poi un nuovo allenatore e Igli Tare (attualmente in pole position) come direttore sportivo. Secondo quanto riporta Sportmediaset, si sta delineando il quadro per il presente e soprattutto il futuro del Milan. In casa rossonera, almeno per adesso, non c'è la volontà di fare un altro cambio in panchina e per questo non trovano conferme le voci su Mauro Tassotti come traghettatore fino a giugno. Avanti quindi con mister Conceiçao che però poi in estate lascerà con ogni probabilità la panchina del Diavolo.

Il casting per il ruolo di nuovo ds

In via Aldo Rossi si sta lavorando al futuro, in particolare alla scelta del nuovo direttore sportivo. Il casting è in corso e al momento Igli Tare è in leggero vantaggio su Fabio Paratici. Sono stati sondati anche altri profili come, per esempio, quelli di Tony D'Amico e Giovanni Sartori, ma Atalanta e Bologna hanno fatto muro.

Tare in pole position

L'ex Lazio è ad oggi il favorito per diventare il nuovo ds del Milan, ma attenzione alla possibile rimonta di Paratici che, se dovesse essere scelto, potrebbe facilitare l'arrivo in panchina di Antonio Conte (è stato lui a volerlo al Tottenham) o di Roberto De Zerbi, con cui ha un forte legame personale.