Mediaset - Spalletti recupera tre azzurri, un solo dubbio per il Milan

Pochi altri dubbi da sciogliere per Luciano Spalletti in vista della gara di domenica contro il Milan, le ultime di formazione sul portale Sportmediaset: "Infermeria piena per Spalletti, che dovrebbe recuperare Zielinski. A disposizione sia Mario Rui che Lobotka, che si sono allenati in gruppo, mentre rimane in dubbio Insigne, che ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. La punta centrale è Mertens. Per Osimhen differenziato sul campo".