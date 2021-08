I numeri dell'ultima Copa America di Estupinan ci raccontano di che tipo di terzino si tratta

Pervis Estupinan, il nuovo obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, è uno dei migliori terzini made in Sudamerica. Nell'ultima Copa America l'esterno ecuadoriano è stato eletto nell'undici migliore della competizione, ma non solo. Con 9,6 cross di media a partita è stato colui che ne ha realizzati di più, oltre ad essere il difensore con il maggior numero di chance creare (2,4 a partita). Questo la dice lunga sul tipo di laterale che è l'esterno del Villarreal, dotato di gran doti offensive.