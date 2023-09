I nuovi direttori sportivi si formano a Coverciano: tra gli iscritti al corso anche Buffon

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Ci sarà anche il capodelegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, al corso organizzato dalla Figc per formare i nuovi direttori sportivi nel mondo del calcio. Le lezioni prenderanno il via a Covernciano lunedì prosismo. Fino all'8 novembre gli allievi riempiranno le aule del Centro Tecnico Federale per seguire le 144 ore di lezione (di cui 120 in presenza e 24 con la modalità della didattica a distanza). Al termine delle lezioni i corsisti dovranno sostenere le prove scritte finali e discutere la propria tesi.

Il Settore Tecnico ha ufficializzato l'elenco degli allievi ammessi. Tra questi molti nomi noti del calcio italiano: oltre a Buffon, ci saranno anche il campione del mondo del 1982, Daniele Massaro; l'ex azzurra Marta Carissimi; Nicola Legrottaglie; l'ad del Catania, Vincenzo Grella; la responsabile del settore femminile della Ternana, Isabella Cardone; l'ex calciatore di Reggina e Sassuolo, Simone Missiroli; e il team manager del Nizza, Simone Ricchio. (ANSA).