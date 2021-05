Rai - Gattuso ha scelto l’11 anti-Udinese: torna titolare Ospina, panchina per Demme

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime sulla probabile formazione del Napoli per la sfida di questa sera contro l’Udinese. In porta torna Ospina, che ha recuperato dall’infortunio. Meret quindi tornerà in panchina. Difesa composta dalla coppia obbligata formata da Manolas e Rrahmani, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce. La novità è a centrocampo perchè Gattuso schiererà dal primo minuto Bakayoko in coppia con Fabian Ruiz. Panchina per Demme. In attacco, Insigne, Zielinski e Lozano, alle spalle di Osimhen. Il messicano tornerà a giocare da titolare.

Di seguito le probabili scelte di Rino Gattuso:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.