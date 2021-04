Rai - Ultime di formazione per la Samp: torna Ospina, c’è un solo ballottaggio in gioco

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime sulla probabile formazione del Napoli per la sfida di Marassi contro la Sampdoria.

“L’unico reale ballottaggio di formazione nel Napoli è per il centrale difensivo da affiancare a Koulibaly. Gattuso sta decidendo se far giocare Manolas o Rrahmani. Ad oggi per quanto mi riguarda il greco è favorito. Per il resto non ci sono dubbi. Ospina torna in porta, Mario Rui sulla fascia sinistra e Osimhen in attacco. Gattuso si è preso una sera di tempo per decidere, domattina comunicherà la formazione ai giocatori a colazione. Ospina, Manolas, Koulibaly, Rui e Di Lorenzo sugli esterni. Demme e Fabian in mezzo. Zielinski sotto punta. Insigne, Politano ed Osimhen in attacco.

Quella con la Juve era una gara jolly, ma quella di Genova contro la Sampdoria è una partita spartiacque devo dire. Quella di domani, considerato che dopo hai Inter e Lazio, è la classica gara da vincere in un'ipotetica tabella Champions. Non ci sono dubbi in tal senso. Anche perché pioverebbero anche tante critiche sull'allenatore calabrese e su tutta la squadra”.