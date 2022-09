I Rangers corrono all'impazzata, il Napoli spreca palle gol: è 0-0 al 45'

Per i Rangers un tiro da fuori parato da Meret e poi tanta lotta con il lancio sistematico in avanti.

Finisce 0-0 il primo tempo ad Ibrox. 45' giocati a ritmo altissimo e Napoli che dopo i primi minuti in imbarazzo s'è adeguato, facendo girare velocemente il pallone per mandare a vuoto la pressione dei Rangers e uscito dalla prima pressione s'è spesso aperto il campo. Tante le palle gol create, su tutte un pa,o di Zielinski, una parata fortunosa su Simeone a tu per tu col portiere e Kvaratskhelia di poco a lato a portiere battuto. Per i Rangers un tiro da fuori parato da Meret e poi tanta lotta con il lancio sistematico in avanti.