Repubblica - ADL fa retromarcia: niente ritiro, alberghi tutti pieni per le festività

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcia indietro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che decide di non mandare la squadra in ritiro punitivo dopo il ko di Empoli.

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, scrive nell'edizione online del quotidiano: "Napoli - Non s'ha da fare. Un po' perché i giocatori si erano messi già di traverso e soprattutto per motivi logistici: con la città invasa dai turisti, gli alberghi pieni per le festività del 25 aprile e 1 maggio dietro l'angolo e la cronica mancanza di un centro sportivo all'altezza. Aurelio De Laurentiis ne ha dovuto prendere atto e salvo colpi di scena sarà costretto a un imbarazzante dietrofront, dopo la sua minaccia di mandare in ritiro punitivo il Napoli fino alla fine del campionato. Ai giocatori per il momento è arrivata una sola comunicazione: appuntamento a Castel Volturno lunedì pomeriggio per la ripresa della preparazione".