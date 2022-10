Repubblica - Fallimento Toronto, fuori dai playoff: Insigne starà seguendo l'inarrestabile Kvara?

La stagione del Toronto si è chiusa mestamente a Philadelphia con la quinta sconfitta consecutiva e il definitivo penultimo posto in Eastern Conference

La stagione del Toronto si è chiusa mestamente a Philadelphia con la quinta sconfitta consecutiva e il definitivo penultimo posto in Eastern Conference. Niente playoff dunque per Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito. Lo sottolinea La Repubblica, scrivendo che l'ex capitano azzurro "si era presentato a Toronto 'per vincere un titolo'", aggiungendo che ora "starà seguendo a distanza le sorti del Napoli e il cammino inarrestabile del suo erede sulla fascia sinistra Khvicha Kvaratskhelia”.