Repubblica, sceicco Al Thani ad Ischia: "C'è chi sospetta possa essere per interlocuzioni con ADL"

Ischia, arriva lo sceicco Al Thani: il mega yacht ai piedi del Castello. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sullo sceicco che ha più volte postato via Twitter messaggi di apprezzamento nei confronti del Napoli.

Così si legge sul portale: "E c'è anche chi sospetta che il tour di Al Thani nel golfo di Napoli possa essere in qualche modo legato a interlocuzioni con Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Con la sua famiglia, l'emiro è proprietario della Qatar Sport Investments, che detiene la proprietà del Paris Saint Germain (alla presidenza c'è il cugino Nasser Al-Khelaifi, che in questi anni non ha badato a spese) e che è stata fondamentale per portare in Qatar il prossimo Mondiale di calcio del 2022, al via il 21 novembre".