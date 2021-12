Repubblica - Tutti gli errori di Spalletti: almeno 4 scelte sono incomprensibili

"Incomprensibili in particolare le sostituzioni di Mertens e Zielinski, con lo svantaggio di un gol da rimontare". E' critico con Luciano Spalletti il quotidiano La Repubblica nella sua edizione online all'indomani della debacle del Maradona contro lo Spezia: "È stato però un errore lasciare in campo fino alla fine anche Anguissa e Lozano, in evidente debito di ossigeno, mentre a Elmas (tra i più in forma e col morale alto dopo il gol del successo a San Siro contro il Milan) l'allenatore ha concesso solamente una manciata di minuti tardiva nel finale".